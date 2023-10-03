Нобелевскую премию по физике присудили за исследование импульсов света

3 октября в Стокгольме состоялось награждение главной научной премией в области физики. Победителями стали Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Л’улльер, сообщает Новое время.

На второй день Нобелевской недели принято отмечать достижения ученых, внесших наибольший вклад в науку о свойствах и строении материи, о формах ее движения и изменения, об общих закономерностях явлений неорганической природы.

В этом году победителями стали Пьер Агостини (Университет Огайо), Ференц Краус (Университет Макса Планка) и Анн Л’улльер (Лундский университет).

Ученые продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в которых электроны движутся или меняют энергию.

Нобелевская премия по физике присуждалась с 1901 года. К 2022 году награду получили 222 лауреата. Единственным ученым, удостоенным премии дважды, был Джон Бардин. Это произошло в 1956 и 1972 годах.

В 2022 году Нобелевскую премию в этой области получили Ален Аспект, Джон Ф. Клаузер и Антон Цайлингер "за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в области квантовой информатики".