Минобороны увеличило перечень военных, получающих доплаты

Министерство обороны Украины увеличивает перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение. Повышены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам, сообщает Укринформ.

В ближайшее время дополнительное вознаграждение поступит на счета следующих категорий военнослужащих.

100 000 гривен получат военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые производят огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Выплата начисляется с 29 сентября.

100 000 гривен – военнослужащие, которые разминируют в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября.

50 000 гривен – военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября.

30 000 гривен – военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий. Начисляется с 29 сентября.

Раненые военнослужащие, находящиеся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья, не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен. Начисляется с 1 июня.

Инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15000 до 30000 гривен. Начисляется с 1 июня.

Срочники – 6 000 гривен. Начисляется с 1 июня.

Курсанты – 2350 гривен. Начисляется с 1 июня.

"Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время. Обновленное денежное довольствие военнослужащие начнут получать с 29 сентября" , - отметили в Минобороны.

Выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне – 100 000 гривен. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.