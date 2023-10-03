Глава МИД Швеции не смог попасть в Украину, забыл паспорт – СМИ

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём не смог приехать на беспрецедентное заседание министров иностранных дел ЕС в Киеве в понедельник, потому что забыл паспорт. Об этом стало известно австрийскому изданию Die Presse от дипломатических источников, сообщает Европейская правда.

По информации источников, главный шведский дипломат забыл взять свой паспорт, потому на польско-украинской границе его не пропустили в Украину. Так что министру "пришлось отказаться от восьмичасовой поездки поездом в Киев", пишет издание.

Билльстрём отсутствовал на совместном фото министров, которое они сделали в Киеве.

Пресссекретарь Билльстрёма Том Самуэльссон подтвердил, что министр не присутствовал на встрече.

"Было логистическое препятствие, больше мы не комментируем подробности о поездке министра" , – отметил он в текстовом сообщении Omni.

2 октября в Киеве прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, впервые в истории состоявшейся за пределами Европейского Союза. Таким образом, главы МИД показали сигнал поддержки Украины в ее войне против России.