Украина хранит запасы трансформаторов за рубежом в ожидании обстрелов – СМИ

Готовясь к новой атаке на энергетическую систему, Украина изготовит или закажет 100 новых высоковольтных трансформаторов, на замену уничтоженных атаками россиян, из них большая часть хранится за рубежом.﻿ Об этом пишет издание The Economist, сообщает Экономическая правда.

"Было заказано 100 новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых будет произведена в Украине, а половина закуплена за рубежом. Но из-за ударов по украинским заводам отечественных трансформаторов было изготовлено очень мало. Иностранные трансформаторы будут храниться в Польше и Румынии до тех пор, пока они не будут нужны" , - говорится в материале.

The Economist пишет, что украинские инженеры проделали хорошую работу.

Они разработали уникальные схемы распределения электроэнергии и оборудования по всей стране.

Также после проведения модернизации в Украине осталось много старых, но лишь недавно выведенных из эксплуатации трансформаторов, которые можно снова подключить в случае необходимости.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко говорит, Украина теперь имеет большой опыт того, как справляться с крупномасштабными атаками.

Но он ожидает, что россияне также извлекут уроки из их опыта "неспособности разрушить систему". По его словам, стране нужно больше систем противовоздушной обороны.

The Economist побывало на одной из электростанций, которая подверглась удару в прошлом году: российская ракета, которая летела прямо к машинному залу, за долю секунды до столкновения попала в часть из многочисленных линий электропередач станции, это сбило ее с курса и таким образом спасло сердце системы. С начала вторжения Россия запустила по этой станции 8 ракет.

Сегодня по всей территории электростанции бастионы, заполненные песком, окружают ключевые элементы, чтобы защитить их от осколков. Но, по словам директора, в случае прямого попадания это не поможет. Изолировать высоковольтные трансформаторы в бетонную оболочку нельзя, поскольку они перегреются.

Есть также еще одна проблема.

Частная компания ДТЭК, которая до войны производила около четверти всей электроэнергии в Украине, говорит, что из довоенного штата компании, который насчитывал 60 тысяч работников, около 5 тысяч сейчас находятся в армии. На сегодня уже 250 женщин в компании работают под землей в угольных шахтах (до войны женщины не работали под землей).

По данным The Economist, с 10 октября и только до конца декабря 2022 года среднестатистический украинский дом был без электроэнергии в среднем 5 недель.

Убытки, нанесенные российской агрессией, направленной на то, чтобы заморозить украинцев прошлой зимой, были огромными. Согласно отчету Программы развития ООН, в апреле 2023 года возможности генерации энергии сократились на 51% по сравнению с периодом перед вторжением России в феврале 2022 года.

Атомная энергетика составляет большую часть производства энергии в Украине. И хотя три действующие атомные станции, которые все еще находятся под украинским контролем, не подверглись прямому нападению, захват Россией Запорожской АЭС привел к падению мощности атомных электростанций на 44%.