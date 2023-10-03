НАПК признало три китайских нефтегазовых компании спонсорами войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейших китайских нефтегазовых компании, сообщает Лига.Бизнес.

НАПК утверждает, что China National Offshore Oil Corporation (Cnooc Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC) продолжают реализовывать совместные проекты с Россией и через уплату налогов финансировать стратегическую отрасль РФ.

China National Petroleum Corporation – крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа. Прибыль корпорации в 2022 году выросла более чем вдвое, увеличившись до $21 млрд на фоне глобального сокращения поставок нефти, частично из-за войны в Украине.

China National Petroleum Corporation имеет значительную интеграцию с крупнейшими компаниями РФ в сфере нефтегазовой отрасли, а также правительством государства-террориста. Среди основных общих проектов:

ОАО "Ямал СПГ" (совместный проект с подсанкционной компанией ПАО "Новатек", в котором CNPC владеет 20% акций);

проект "Арктик СПГ-2" (совместный проект с подсанкционной компанией ПАО "Новатек", в котором CNPC владеет долей 10%)

газопровод "Сила Сибири" (CNPC и подсанкционное АО "Газпром" являются операторами газопровода);

нефтепровод "Сковородино-Мохе-Дацин" и т.д.

"Владея долей компаний в РФ, CNCP платит значительные налоги в бюджет агрессора, что позволяет продолжать эту войну. Так, сумма налога на прибыль "Ямал СПГ" в 2022 году составила около 80 млрд руб., или $1,14 млрд" , – сообщило НАПК.

Кроме того, в сентябре 2022 года "Газпром" и CNPC договорились перейти на оплату услуг в национальных валютах (рублях и юанях), что усиливает и стабилизирует российский рубль, несмотря на санкции.

Sinopec Group – вторая по величине государственная компания Китая, занимающаяся добычей ископаемого топлива и специализирующаяся на переработке сырой нефти.

Еще в конце марта 2022 года представитель Sinopec заявил, что китайская государственная энергетическая компания будет продолжать покупать сырую нефть и газ у России, даже если запад усилит санкции в ответ на вторжение РФ в Украину.

Корпорация владеет 10% процентами акций ПАО "Сибур Холдинг", при этом за I полугодие 2023 года российский холдинг уплатил в бюджет государства-агрессора налогов на сумму 33 млрд руб., или $ 347 млн.

Sinopec через подконтрольную "Соихл Гонконг Холдинг Лимитед" также владеет долей 40% в ООО "Амурский газохимический комплекс". В 2022 году эта компания уплатила в бюджет РФ 2,1 млрд руб., или $ 30 млн налогов.

Cnooc Group – третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Она является самым крупным морским добытчиком нефти и газа в КНР.

Дочерняя компания Cnooc Limited, как и другая китайская компания CNPC, владеют по 10% акций в проекте "Арктик СПГ-2", расположенном на полуострове Гидан в Арктическом регионе России. Капитальные вложения для запуска "Арктик СПГ-2" на полную мощность оценивают в $ 21,3 млрд.

С самого начала полномасштабного вторжения компания продолжала активно наращивать сотрудничество с Россией. В июле 2023 года достроена и спущена на воду первая линия сжижения природного газа (СПГ) на плавучей основе гравитационного типа, так называемый "плавучий завод", проекта "Арктик СПГ-2". Участие в его открытии принимал лично президент страны-агрессорки Владимир Путин.

Россия с 1 января 2023 года сроком на три года повысила ставку по налогу на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34%. Это означает, что налоги от экспорта сжиженного газа почти вдвое (+70%) увеличат наполнение бюджета страны-агрессора.

Реализация этого проекта может увеличить долю РФ на мировом рынке сжиженного природного газа почти вдвое – до 15%.

Проекту "Арктик СПГ-2" особое внимание уделяет российская пропаганда. Как пишут их СМИ, он является "пропуском" за границу, поскольку сжиженный газ не подпадает под санкции или другие вторичные ограничения.