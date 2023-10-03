Деолигархизация и усиление демократии: что в плане реформ Кабмина

Украина передала союзникам Концепт усиления устойчивости демократии. Это перечень реформ, который предлагается свести в единый план до 2027 года, куда также войдут инициативы партнеров, пишет Данила Крамаренко, РБК-Украина.

Партнеры рекомендуют, Украина отвечает

На заседании правительства Денис Шмыгаль объявил о начале работы над единым Планом реформ до 2027 года - дорожной карты, куда войдут инициативы партнеров и другие предложения. План охватит все сферы, которые влияют на государственные институты, экономику и взаимодействие с обществом.

"От наших партнеров получили ряд документов с предложениями реформ - от 7 рекомендаций ЕС до перечня структурных маяков МВФ. Со своей стороны, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского разработан Концепт усиления устойчивости демократии. Этот документ мы уже передали нашим союзникам. Теперь приступаем к созданию единого документа" , - отметил он.

Премьер также добавил, что План реформ станет частью будущей Украинской доктрины, о которой говорил Зеленский летом во время обращения к парламенту.

Примечательно, что концепт появился через неделю после того, как Белый дом направил Координационной платформе доноров, Офису президента (ОП) и Кабинету министров перечень реформ, которые должна выполнить Украина для получения дальнейшей помощи.

В нем содержатся реформы с дедлайном в три месяца, такие как усиление независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, увеличение количества следователей Национального антикоррупционного бюро на 300 человек, перезапуск Высшего совета правосудия и обеспечение независимости Нацагентства по предотвращению коррупции.

В течение шести месяцев Украина должна увеличить число судей в Высшем антикоррупционном суде, запустить Высший админсуд, реформировать ВАКС с проверкой действующих судей на доброчестность. А за год от украинской стороны хотят новый конкурс на должность главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), перезапуск процедур отбора и оценки судей, а также реформу Конституционного суда.

Кроме того, предлагается либерализация тарифов на газ и электроэнергию, реформа Министерства обороны, таможни и Пограничной службы, ограничение полномочий СБУ и т.д.

Отметим, в посольстве США заявили, что это перечень реформ для обсуждения на Координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. Он предлагается как основа для консультаций с правительством и ключевым партнерами в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу.

Концепт усиления демократии. Что предлагает Украина

В переданном союзникам Концепте усиления устойчивости демократии украинская сторона делает акцент на борьбе с влиянием олигархических кланов. По мнению властей, именно оно представляет наибольшую угрозу нацбезопасности, тормозит развитие Украины и вступление в ЕС и НАТО.

И в условиях отражения российской агрессии для того, чтобы предотвратить восстановление олигархического влияния, нужны:

гарантии устойчивости демократии и окончательное очищение от влияния олигархов (через укрепления парламентаризма, возможностей избирателей влиять на управление государства и развитие судебной системы)

развитие конкуренции, демонополизация и справедливое распределение ресурсов

прозрачные механизмы взаимодействия с государством (в основе - возможности украинцев влиять на политические решения и курс Украины)

Далее в документе подробнее расписан каждый из трех блоков.

Как Украина будет избавляться от влияния олигархов

В качестве необходимых шагов в укреплении парламентаризма перечислены развитие пропорциональной избирательной системы, сокращение числа народных депутатов и депутатов местных советов.

Также речь идет о принятии Этического кодекса нардепа, введении ответственности парламентских партий за предвыборные обещания и императивного мандата (ограничения, при нарушении которых депутат может быть отозван).

В усилении институциональных возможностей органов власти намерены продвигать политику привлечения ветеранов войны на государственные должности (как наиболее мотивированных патриотов), усилить статус английского языка, ужесточить уголовную ответственность за отдельные виды преступлений (для защиты национальных интересов от олигархическо-коррупционных угроз), гарантировать независимость САП и НАБУ, создать Научно-исследовательский центр независимых судебных экспертиз, внедрять директивы, стандарты и правила ЕС и НАТО.

Что касается судебной власти, Украина готова реформировать конституционное судочинство и деятельность Верховного Суда, провести ряд других реформ в этой сфере, а также создать суд с компетенцией защиты прав инвесторов и инвестиций.

Конкуренция, демонополизация и ресурсы

В этом блоке Украина рассчитывает, что сможет добиться равенства в отношениях между государством и экономическими субъектами с помощью следующих шагов.

Защита интересов бизнеса от злоупотреблений со стороны органов власти, правопорядка и прокуратуры. Все полномочия по противодействию нарушениям будут консолидированы в Бюро экономической безопасности.

Создание механизма деолигархизации и недопущения появления новых олигархических структур. Введение реестра олигархов и обеспечение его работы. Запуск последнего, к слову, Кабинет министров решил отложить до конца войны.

Лишение центральных органов власти функций управления госпредприятиями, антимонопольная реформа, сокращение количества лицензий, завершение приватизации и создание Суверенного фонда Украины для управления госактивами и Фонда управления государственными оборонными предприятиями также входят во второй блок.

Прозрачное взаимодействие с государством

Расширение возможностей граждан Украины влиять на политические решения и курс государства включает: