Байден призвал республиканцев проголосовать за помощь Украине

Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и республиканское большинство одобрить помощь Украине. Об этом он написал в социальной сети X (Twitter), сообщает Лига.net.

По его словам, Маккарти и большинство республиканцев Палаты представителей должны "сдержать свое слово" и обеспечить поддержку, необходимую для помощи Украине.

"Мы незаменимая нация в мире – давайте действовать соответственно" , — заявил Байден.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию о финансировании федеральных расходов на следующие 45 дней. Текст резолюции не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.