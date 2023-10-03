Украина планирует экспортировать 75% урожая зерновых – Шмигаль

Урожай зерновых и масличных культур в Украине в этом году будет на уровне 79 млн тонн, что на 10% больше, чем в прошлом. На экспорт нужно отправить три четверти.﻿ Об этом заявил премьер-министра Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Для внутренних нужд нам достаточно около 25% собранного зерна, остальное нужно экспортировать. Потому что это ресурсы для фермеров, это валютная выручка для государства, это продовольствие для голодающих стран" , - сказал он.

Шмыгаль отметил важность западного маршрута по экспорту зерна.

"Нам нужны широкие транзитные пути для экспорта продовольствия. Это важно для устойчивости нашей экономики. Это важно для мира, ведь это глобальная продовольственная безопасность" , - заявил Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, Украина рассчитывает на действенность предложенного механизма верификации и контроля украинского агроэкспорта, на транзитные пути солидарности от ЕС, расширение возможностей дунайских портов и новые зерновые коридоры.

Напомним, Министерство аграрной политики Украины в очередной раз повысило прогноз урожая зерновых и масличных в этом году с 76,7 млн тонн до 79,1 млн тонн, учитывая лучшую урожайность основных культур. В частности, в этом году украинские аграрии могут собрать около 57,5 млн тонн зерновых и 21,6 млн тонн масличных.