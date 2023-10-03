После ратификации Арменией Римского статута в Кремле заявили, что не хотели бы, чтобы российскому диктатору Владимиру Путину пришлось отказываться от визита в союзническую страну.﻿ Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков 3 октября, сообщает Украинская правда.

"Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению.

Безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. У нас нет сомнений, что будет объединять навсегда" , – сказал Песков.

Представитель российского диктатора заявил, что решение Армении ратифицировать Римский статут было "некорректным".