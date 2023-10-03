В Кремле прокомментировали ратификацию Арменией Римского статута
После ратификации Арменией Римского статута в Кремле заявили, что не хотели бы, чтобы российскому диктатору Владимиру Путину пришлось отказываться от визита в союзническую страну. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков 3 октября, сообщает Украинская правда.
"Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению.
Безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. У нас нет сомнений, что будет объединять навсегда", – сказал Песков.
Представитель российского диктатора заявил, что решение Армении ратифицировать Римский статут было "некорректным".
"К действующему руководству Армении появятся дополнительные вопросы, они были заранее переданы армянской стороне. Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это некорректное решение", – добавил он.