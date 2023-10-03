Польский концерн будет заниматься модернизацией украинских танков PT-91 и Т-72 - СМИ

Польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планирует заниматься модернизацией и ремонтом танков PT-91 и Т-72, которые ранее были переданы Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает агентство PAP.

После визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в апреле, оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa совместно с украинской компанией "Укроборонпром" создали технологический центр для ремонта танков Т-64 в Гливице.

Также ожидается, что завод в Гливице впоследствии будет обслуживать и модернизировать танки PT-91 и Т-72, переданные Украине.

Еще завод планирует заниматься обслуживанием танков Leopard 2A4, которые страны Запада передают Украине.

PT-91 Twardy

Польский основной боевой танк третьего поколения, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1.

Т-72

Основной боевой танк второго поколения, разработанный в СССР. Принят на вооружение советской армии в 1973 году. За 30 лет производства выполнено 14 основных модификаций.

Leopard 2

Немецкий основной боевой танк третьего поколения. Разработанный компанией Krauss-Maffei в 1970-х годах, поступил на вооружение в 1979 году на смену предыдущему Leopard 1 как основной танк западногерманских сухопутных войск.

Помощь от Польши

В феврале премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна уже передала Вооруженным силам Украины 250 советских танков Т-72.

Украина получила от Польши партию отремонтированных танков Leopard 2. Продолжается работа над другими боевыми машинами.