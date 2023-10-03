СМИ: Все три ключевых черноморских порта Украины возобновили прием суден

Все три черноморских порта Украины, вопреки угрозам России обстреливать судна, идущие в украинские порты, возобновили прием суден для экспорта зерна, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Первые 10 кораблей уже воспользовались коридором, который Украина начала выстраивать после отказа России возобновить зерновую сделку и несмотря на ее угрозы топить идущие в украинские порты суда.

Также сообщается, что международные страховые компании начали возобновлять покрытие страховых рисков.

"Проход кораблей сигнализирует о том, что смелая ставка Украины на создание собственного торгового пути после краха безопасного коридора, согласованного с Россией, окупилась" , - пишет агентство.

Как уточняет Bloomberg, согласно договору о безопасном коридоре, все корабли, направлявшиеся в Украину проходят проверку в Стамбуле, и их грузы состоят только из сельскохозяйственных товаров.

При этом, как пишет российское издание The Moscow Times, во многом работа коридора стала возможна благодаря нейтрализации Черноморского флота России, который ВСУ стали интенсивно бомбить после отказа Владимира Путина продлить договоренность с ООН и Турцией о вывозе украинского зерна.

"Фактически флот сейчас заперт в Севастополе, что сделало путь на северо-западе Черного моря, вдоль берегов Румынии и Болгарии, более безопасным" , - говорится в сообщении.

Одновременно страховой брокер Miller, технологическая компания Clearwater Dynamics и власти Украины сообщили, что "объединили усилия с целью предложить полное страховое покрытие от всех военных рисков для судов, работающих в Черном море".

С помощью усовершенствованной технологии Clearwater Dynamics все следующие по коридору и находящиеся в украинских портах суда теперь отслеживаются в круглосуточном режиме, пока не покинут зону повышенного риска.

Новый коридор защищен минными заграждениями. Маршрут проходит вдоль берега до вод Румынии и Болгарии, которые являются странами НАТО. Ранее зерновой коридор шел напрямую через море в Стамбул, где совместная комиссия из представителей ООН, Турции и России проверяла суда, доставлявшие украинское зерно.