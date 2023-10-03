В ООН не подтвердили случаи насилия против армян в Нагорном Карабахе

Миссия ООН в Нагорном Карабахе не зафиксировала применение насилия в отношении этнических армян со стороны властей Азербайджана, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.

Представители миссии ООН посетили город Ханкенди (Степанакерт), где встретились с местным населением. В тех частях города, которые посетила группа, они не обнаружили ущерба гражданской общественной инфраструктуре, а также культурным и религиозным объектам. Миссия увидела, что правительство Азербайджана готовится к возобновлению медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг в городе.

Миссия отметила, что в городе осталось очень мало местного населения. По словам горожан, в Нагорном Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Миссия была поражена тем, как внезапно местное население покинуло свои дома, и страданиями, которые это вызвало. Миссия не получила никаких сообщений о случаях насилия в отношении гражданского населения после последнего прекращения огня.

Как сообщалось, из перешедшего под контроль Азербайджана Нагорного Карабаха в Армению выехали уже около 100 тыс. человек — это более 80% населения региона.