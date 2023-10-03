НАБУ: Мэр Сум и его подельник получили подозрения
Мэру Сум Александру Лысенко и директору Департамента инфраструктуры Александру Журбе сообщено о подозрении, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
"НАБУ и САП сообщили городскому голове Сум и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн. 2 октября 2023 года их разоблачили "на горячем" при получении последнего транша — 1,4 млн грн", — говорится в сообщении.
Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере).
По данным следствия, деньги подозреваемые требовали для принятия решения об установлении тарифа и несоздания искусственных препятствий в деятельности предприятия.
Чиновники были задержаны. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Как сообщалось, вечером 2 октября правоохранители задержали во время получения взятки мэра Сум Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры Александра Журбу. Общая сумма неправомерной выгоды составила 2,130 млн грн.