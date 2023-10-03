МВД утвердило план действий на случай блэкаутов
Министерство внутренних дел утвердило план действий на случай длительных отключений электроэнергии, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко по итогам заседания Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время возможных отключений электроэнергии.
"В Ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования. Мы заходим в сложный осенне-зимний период, к которому должны быть готовы на всех направлениях", - сказал министр.
По его словам, опираясь на прошлогодний опыт, уже подготовлен план действий в случае длительных отключений электроэнергии.
"Главная цель - своевременное реагирование на все чрезвычайные ситуации, которые будут происходить в стране", - заявил Клименко.
Так, МВД видит своей функцией не только усиленное патрулирование групп полиции, но и обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование Пунктов несокрушимости и тому подобное.
"Далеко не исчерпывающий перечень мероприятий. Мы знаем, как реагировать на такие вызовы", - подчеркнул министр.
Напоминаем:
Министр энергетики Украины Герман Галущенко говорит, Украина теперь имеет большой опыт того, как справляться с крупномасштабными атаками на энергетику.
Но он ожидает, что россияне также вынесут уроки из их опыта "неспособности разрушить систему". По его словам, стране нужно больше систем противовоздушной обороны.
В то же время, готовясь к новой атаке на энергетическую систему, Украина изготовит или закажет 100 новых высоковольтных трансформаторов, на замену уничтоженных атаками россиян. Большая часть из них будет храниться за рубежом.