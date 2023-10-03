Зеленский провел совещания с чиновниками Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября сообщил, что провел выездные совещания со всеми, кто отвечает за оборону и социально-экономическую ситуацию в Харькове и Харьковской области, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в обращении 3 октября.

"Многие вопросы, которые важны для региона. Особенно перед зимой. Особенно учитывая постоянный российский террор против Харькова и области, и попытки оккупанта усилить штурмы наших позиций".

Зеленский сообщил, что заслушал доклад генерала Сырского, также руководителя Службы безопасности Украины, Национальной полиции по защите Харьковского региона. Обсудили также с главой Харьковской ОВА и мэром Харькова; министром энергетики, главой Укрэнерго, главой Нафтогаза защита от российских обстрелов и энергообеспечения региона.

"На совещаниях были и поручения по подготовке к отопительному сезону, и по восстановлению, и по физической защите энергообъектов от российских ударов. Все нужно выполнить, по некоторым вещам значительно ускориться".