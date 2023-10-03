Байден заверил союзников в НАТО и G7 в дальнейшей поддержке Украины

Американский президент Джо Байден во вторник утром провел телефонный разговор с лидерами и министрами иностранных дел союзников США на фоне неуверенности относительно дальнейшей военной помощи Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, которое цитирует телеканал CNN.

Согласно сообщению администрации Байдена, в разговоре приняли участие лидеры Канады, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии и Великобритании, глава МИД Франции, а также президенты Европейского совета и Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО.

В Белом доме говорят, что звонок должен был "скоординировать нашу постоянную поддержку Украины".

В свою очередь польский президент Анджей Дуда рассказал, что Байден ознакомил союзников с ситуацией в США, в частности в отношении Украины.

"Он призвал всех поддерживать помощь Украине. Здесь я могу с уверенностью сказать, что все заверили в единстве в этом вопросе. Мы по-прежнему настроены поддерживать Украину", – цитирует Дуду агентство PAP.

Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг по итогам разговора также подчеркнул, что союзники "преданы поддержке Украины столько, сколько потребуется".

В минувшие выходные США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине – чтобы увеличить шансы на его принятие.

После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине. А Государственный департамент раскритиковал Конгресс за то, что он не одобрил крайне необходимую помощь для Украины.