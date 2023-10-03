В Минагро рассказали, сколько зерна Украина экспортировала через Черное море

В сентябре из украинских черноморских портов удалось вывезти 50 тысяч тонн агропродукции, сообщает Экономическая правда.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Если мы посмотрим на сентябрь, то удалось по этому пути вывезти примерно 50 тысяч тонн. Этот путь только сейчас развивается, надеемся, он будет и дальше развиваться, и можно будет выйти на много более высокий показатель уже в последующие недели" , – сказал он.

По словам Высоцкого, Украина и дальше не рассматривает никакие варианты сотрудничества с РФ по полноценному агроэкспорту морем, зато работает над этим вопросом с ООН, Турцией и другими западными партнерами.

Напомним:

Все три черноморских порта Украины, вопреки угрозам России обстреливать судна, идущие в украинские порты, возобновили прием суден для экспорта зерна.

Первые 10 кораблей уже воспользовались коридором, который Украина начала выстраивать после отказа России возобновить зерновую сделку и несмотря на ее угрозы топить идущие в украинские порты суда.