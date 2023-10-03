Президент Еврокомиссии приветствовала ратификацию Арменией Римского статута

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала ратификацию армянским парламентом Римского статута – на его основе функционирует Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Владимира Путина, сообщает Европейская правда.

Cвою реакцию фон дер Ляйен опубликовала в Twitter (X).

Председатель Еврокомиссии отметила, что после решения армянского парламента "для самодержца в Кремле мир становится теснее".

"Приветствую ратификацию Римского статута Международного уголовного суда парламентом Армении. Армения присоединилась к 123 государствам, преданных верховенству права", – добавила она.

The world is getting smaller for the autocrat in the Kremlin.



I welcome the ratification of the @IntlCrimCourt Rome Statute by the Armenian Parliament.



Armenia has joined 123 states committed to the rule of law. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 3, 2023

Напомним, Национальное собрание Армении ранее во вторник приняло законопроект о ратификации Римского статута. Армения подписала Римский статут в 1998 году, но до сих пор его не ратифицировала.

Официальный Ереван подчеркивал необходимость ратификации Статута и признания его юрисдикции, подчеркивая, что риск новой военной агрессии против Армении со стороны Азербайджана остается высоким, а после ратификации документа военные преступления Баку будут подпадать под юрисдикцию МУС.

Государства, ратифицировавшие Римский статут, обязаны арестовать Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.

Но представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян ранее уточнил: после ратификации Римского статута об аресте президента РФ Владимира Путина при въезде в Армению не может быть речи, поскольку нынешние руководители государств наделены иммунитетом.

Тем не менее, Москва ранее назвала недружественным шагом намерение Еревана ратифицировать Римский статут и заявила, что этот шаг "будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений".