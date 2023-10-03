Politico: ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины

Лидеры Европейского Союза готовятся дать политическое согласие на, как ожидается, положительное решение Еврокомиссии относительно готовности Украины к началу переговоров о вступлении в декабре этого года, сообщает Европейская правда.

Об этом издание Politico узнало от трех дипломатических источников.

Как известно, Еврокомиссия обнародует отчет о том, насколько хорошо Украина и другие претенденты на вступление в ЕС выполняют соответствующие условия. Это, по словам европейского чиновника, произойдет в ноябре.

После этого, утверждает источник Politico, Еврокомиссия сделает заявление, после которого "государствам-членам будет очень трудно не сказать: "Начнем переговоры" о вступлении с Украиной.

"Политическое давление вокруг этого (переговоров о вступлении Украины. – Ред.) будет слишком сильным, чтобы отдельные страны-члены могли этому противостоять. Рабочее предположение заключается в том, что до декабря Европейский совет примет решение о начале переговоров", – добавляет источник.

Politico отмечает, что к тому времени Украина может полностью не выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, от которых зависело начало переговоров о вступлении. Поэтому лидеры ЕС могут дать политический сигнал о согласии на переговоры, даже если их юридические рамки еще не будут окончательно сформированы.

"Цель состоит в том, чтобы в декабре достичь политического согласия относительно начала переговоров", – пояснил изданию другой дипломат, добавив, что юридическое решение о переговорах с Украиной может быть принято до начала 2024 года.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС Катариной Матерновой пообещал за месяц завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.