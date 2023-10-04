Взрывы в Белгороде и Брянске: оккупанты заявили об атаке дронов
В российских Брянске и Белгороде были слышны взрывы сегодня ночью, 4 октября. Власти заявили о работе ПВО, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
По словам очевидцев, в обоих городах взрывы связаны с атакой дронов, их тип и количество неизвестны.
"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.