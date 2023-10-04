ISW: Возможности оккупантов на Ореховском направлении значительно ухудшились

Специалисты Института изучения войны (ISW) заметили, что боевые возможности российских подразделений, которые постоянно воюют на Ореховском направлении, значительно ухудшились, они больше не могут проводить все контратаки и противостоять украинскому прорыву, сообщает Украинская правда.

Аналитики отмечают: министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания с российским военным руководством отметил странную группу российских вооруженных формирований, действующих в западном направлении Запорожской области.

Они добавляют, что выбор Шойгу может свидетельствовать о том, что он стремится отметить российских командиров, которые продолжают выполнять приказы российского военного руководства о непрерывных контратаках.

Шойгу приписывает успешные российские оборонительные операции вокруг Роботино и Вербового подразделениям 70-го гвардейского мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ), 56-й воздушно-десантной бригады, 56-й воздушной армии (Южного военного округа), 56-го десантно-штурмового (ВДВ) полка (7-й дивизии ВДВ), 810-й бригады морской пехоты (Черноморского флота) и 291-й гвардейской артиллерийской бригады (58-й армии ЮВО) во время совещания российского военного командования 3 октября.

Эксперты заметили, что Шойгу не выделил другие формирования, которым обычно приписывают удержание линии Роботино-Вербовое, такие как 108-й полк (7-я дивизия ВДВ) или 247-й полк (7-я дивизия ВДВ).

По мнению специалистов, Министерство обороны России регулярно намеренно преуменьшает или завышает достижения определенных командиров, чтобы достичь политических целей Шойгу или российского военного командования.

Некоторые из выделенных Шойгу формирований постоянно контратакуют на линии Роботино-Вербово, что наносит им ущерб.

В отчете напоминают, что 26 сентября ISW зафиксировал, что подразделения 70-го гвардейского мотострелкового полка и другие формирования 58-го АК (вероятно, включая 291-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду) продолжали контратаковать вблизи Новопрокоповки, несмотря на их вероятное деградированное состояние.

По оценкам ISW, привлечение 70-го гвардейского мотострелкового полка к этим контратакам свидетельствует о том, что боевые возможности активных элементов 7-й дивизии ВДВ значительно ухудшились, и что они больше не могут проводить все контратаки вдоль украинского прорыва на Ореховском направлении.

Ключевые выводы ISW за 3 октября