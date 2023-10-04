Курс валют НБУ на 4 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 4 октября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 3 октября, вырос до уровня 36.59 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 38.33 за 1 евро.
Курс рубля понизился до уровня 3.68 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 44.16 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 32 коп до 39.67 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 7 коп до 8.29 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.590100
|EUR
|Евро
|38.326300
|RUB
|Рубль
|0.368020
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.156900
|CHF
|Швейцарский франк
|39.672700
|PLN
|Польский злотый
|8.287100