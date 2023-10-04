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Курс валют НБУ на 4 октября

Курс валют НБУ на 4 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 4 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 3 октября, вырос до уровня 36.59 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 38.33 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.68 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 44.16 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 32 коп до 39.67 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 7 коп до 8.29 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.590100 +0.022
EUR Евро 38.326300 --0.191
RUB Рубль 0.368020 --0.002
GBP Фунт стерлингов 44.156900 --0.281
CHF Швейцарский франк 39.672700 --0.315
PLN Польский злотый 8.287100 --0.066

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