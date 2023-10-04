Блинкен: Украина имеет право решать, как применять западное оружие

Власти Украины и ВСУ имеют право самостоятельно решать, где и в каких обстоятельствах применять вооружение, переданное союзниками.﻿ Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Важно отметить, что решения о том, как применять западную военную технику и где применять, — эти решения принимать исключительно украинцам. Они должны решать, как лучше всего защищать свою страну, как лучше всего вернуть земли. Мы оставляем это исключительно на их усмотрение, тут наше влияние на ситуацию может быть лишь консультационным" , - отметил Блинкен.

По его словам, США не собираются "поощрять" нанесению ударов Вооруженных сил Украины по территории России и не поддерживают подобные атаки.

Однако, по его словам, окончательное решение по поводу осуществления этих атак в любом случае остается за Украиной, военное руководство которой должно решать, насколько необходимы данные удары.