Нового спикера Палаты представителей США изберут на следующей неделе
Временно Палату представителей после отстранения от должности спикера Кевина Маккарти будет возглавлять республиканец Патрик Макгенри, сообщает Укринформ.
Лицо в должности временного спикера было определено ранее на случай увольнения кресла спикера Палаты представителей.
Пока Макгенри может только объявлять перерыв в работе Палаты, закрывать заседание и ставить на голосование кандидатуры на должность спикера.
К слову, голосование за нового спикера состоится уже на следующей неделе, сообщили депутаты-республиканцы. Сегодня конгрессмены будут находиться на каникулах и вернется во вторник вечером на конференцию перед возможным голосованием в среду.
Маккарти после голосования за его устранение провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не думал об отставке. По словам экс-спикера, его однопартиец Мэтт Гейц, инициировавший этот процесс, руководствовался личными мотивами.
"Послушайте, вы все знаете Мэтта Гейца. Вы знаете, что это было личное. Это не имело ничего общего с расходами... Это все было для того, чтобы привлечь ваше внимание", – сказал Маккарти.
Маккарти также во время пресс-конференции подчеркнул, что является сторонником поддержки Украины и сравнил Путина с Гитлером.
"Я поддерживаю вооружение Украины... Это не значит присылать им наличные деньги, но вооружать Украину... Меня очень беспокоит долгосрочная перспектива. Происходящее очень напоминает 1930-е годы. Многие шаги, которые делает Путин, очень похожи на шаги Гитлера. Но сейчас происходит несколько даже хуже того, что произошло в 1930-х годах", - сказал он.