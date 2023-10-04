Нового спикера Палаты представителей США изберут на следующей неделе

Временно Палату представителей после отстранения от должности спикера Кевина Маккарти будет возглавлять республиканец Патрик Макгенри, сообщает Укринформ.

Лицо в должности временного спикера было определено ранее на случай увольнения кресла спикера Палаты представителей.

Пока Макгенри может только объявлять перерыв в работе Палаты, закрывать заседание и ставить на голосование кандидатуры на должность спикера.

К слову, голосование за нового спикера состоится уже на следующей неделе, сообщили депутаты-республиканцы. Сегодня конгрессмены будут находиться на каникулах и вернется во вторник вечером на конференцию перед возможным голосованием в среду.

Маккарти после голосования за его устранение провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не думал об отставке. По словам экс-спикера, его однопартиец Мэтт Гейц, инициировавший этот процесс, руководствовался личными мотивами.

"Послушайте, вы все знаете Мэтта Гейца. Вы знаете, что это было личное. Это не имело ничего общего с расходами... Это все было для того, чтобы привлечь ваше внимание" , – сказал Маккарти.

Маккарти также во время пресс-конференции подчеркнул, что является сторонником поддержки Украины и сравнил Путина с Гитлером.