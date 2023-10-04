ВСУ за сутки уничтожили 450 оккупантов, 47 артсистем и 13 танков – Генштаб
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали ориентировочно 450 российских оккупантов, а также уничтожили 13 танков, 47 артиллерийских систем, 41 беспилотник, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 279 890 (+450) человек,
- танков – 4 745 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 9 026 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 6 612 (+47) ед,
- РСЗО – 802 (+1) ед,
- средств ПВО – 540 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 121 (+41),
- крылатых ракет – 1 530 (+1),
- кораблей / катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 962 (+30) ед,
- специальной техники – 946 (+3).