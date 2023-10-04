Авария автобуса в Венеции: МИД подтвердил гибель украинцев

В МИД Украины подтвердили, что украинские граждане среди жертв аварии автобуса, которая произошла 3 октября в районе Венеции Местре, сообщает Европейская правда.

Об этом сказал спикер министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Пока известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь в больнице" , – отметил Николенко.

По его словам, украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются дорожно-транспортным происшествием, которое произошло во вторник вечером.

"По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров" , – подчеркнул Николенко.

Украинские консулы взаимодействуют с итальянскими стражами порядка в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение наших граждан и устанавливают связь с родственниками, добавил представитель МИД.

По пока неустановленным причинам автобус разбился во вторник 3 октября незадолго до 20:00. Он вез туристов в кемпинг в Маргере. В ужасной аварии погиб 21 человек. В префектуре Венеции сообщили, что среди погибших и пострадавших есть граждане Украины.