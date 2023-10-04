Погода не будет мешать наступлению ВСУ до двух месяцев – Белый дом

Погодные условия не будут мешать украинским военным продолжать наступательные действия еще около полутора-двух месяцев.﻿ Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По словам американского чиновника, погода не станет мешать наступлению военных ВСУ еще в течение 6 - 8 недель.

Примерно через две недели, отмечает представитель Белого дома, погодные условия будут хуже, что повлияет на ведение боевых действий и может усложнить их.

Кирби добавил, что за эти примерно 6-8 недель "хорошей боевой погоды" Штаты хотят иметь уверенность, что Силы обороны Украины смогут добиться успеха.