Венгрия хочет разделить 50 млрд евро от ЕС для Украины – Bloomberg

Венгрия предложила разделить будущий 50-миллиардный пакет помощи Европейского Союза для Украины, усиливая беспокойство относительно уменьшения экономической поддержки Киева. Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников, знакомых с обсуждениями, сообщает Европейская правда.

На прошлой неделе Венгрия сообщила странам-членам ЕС, что на этом этапе для Украины будет достаточно согласования 25 миллиардов евро. Брюссель планировал программу поддержки Украины объемом 50 млрд евро, рассчитанную на 2024-2027 годы.

По словам источников, Будапешт хочет, чтобы ЕС "на полпути" этого периода выплат оценил, когда Украине может быть предоставлено еще 25 миллиардов евро, в зависимости от ее потребностей.

По словам лица, знакомого с переговорами, ЕС может разблокировать почти 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии в этом году, чтобы заставить правительство Виктора Орбана уменьшить его сопротивление в выделении поддержки Украине, сообщил источник. Ранее об этом писало также издание Financial Times.

На фоне этих усилий Украина исключила венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны", удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта.

Важность дискуссий по финансированию со стороны ЕС возросла после воскресного соглашения в США по предотвращению прекращения работы правительства, из которого исключили помощь Киеву в размере 6 миллиардов долларов.

Программа для Украины на 50 млрд евро является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, который также предусматривает дополнительное финансирование миграции и новейших технологий на общую сумму 66 миллиардов евро.

Европейская комиссия надеялась на заключение соглашения по бюджету до конца года. Но разногласия в позициях относительно его общего пересмотра подорвали усилия по принятию своевременного решения.