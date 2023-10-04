В НАТО заявили, что запасы боеприпасов "достигли дна"

В западных странах заканчиваются запасы боеприпасов, которые можно передать Украине. Поэтому необходимо ускорить наращивание производства. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, запасы боеприпасов у стран НАТО "достигли дна", и производство необходимо увеличить, чтобы помочь украинским бойцам на фронте.

"Теперь видно дно. Нам нужно, чтобы промышленность наращивала производство гораздо более быстрыми темпами" , - сказал Бауэр.

Он отметил, что союзники увеличили военные бюджеты, но не производственные мощности, что повлекло за собой рост цен.