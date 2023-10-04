Суда РФ даже не приближаются к территориальным водам Украины – Гуменюк

Пока корабли и катера черноморского флота РФ фактически не курсируют в направлении территориального моря Украины, время от времени они появляются у побережья Крыма. Об этом сказала руководительница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Сейчас корабли и катера черноморского флота РФ фактически не курсируют в направлении территориального моря Украины. Время от времени появляются у побережья Крыма, но ближе, чем мыса Тарханкут, они не решаются выходить" , - сказала Гуменюк.

Она отметила, что превосходство в Черном море враг пытается демонстрировать тактической авиацией. За прошедшие сутки управляемыми авиабомбами дважды атаковало направление острова Змеиный.

"В последние дни мы наблюдаем, что это стало традицией. Они до трех авиабомб направляют в направлении острова Змеиный для того, чтобы продемонстрировать, что они якобы властвуют в отношении гражданского судоходства и пытаются диктовать свои условия" , - проинформировала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг".

Она отметила, что линия фронта давно уже в морском смысле отброшена не менее 100 морских миль от контролируемого Украиной берега.

Гуменюк напомнила, что в начале полномасштабного вторжения вражеские корабли заходили даже в территориальное море Украины и приближались к побережью Одесчины на расстояние артиллерийских обстрелов, осуществлявшихся по рекреационной зоне самой Одессы.