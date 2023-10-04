FT: Макрон и Шольц "не ладят", это вредит помощи Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц якобы "не ладят между собой". Это замедляет принятие решений на уровне Европейского Союза, в частности, о помощи Украине.﻿ Об этом сообщает Financial Times, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как отмечает издание, отсутствие консенсуса между Францией и Германией приводит к задержкам в решении многих вопросов - от финансирования Украины до внутренних проблем ЕС.

По словам чиновников ЕС, тупик в переговорах по ряду приоритетных вопросов "напугал Брюссель и другие столицы ЕС, а также продемонстрировал сложность принятия решений без согласования между Парижем и Берлином".

"Отсутствие личной химии между Шольцем и Макроном не помогает. Похоже, они просто не ладят. И это в основе всего" , - рассказал один из участников недавних переговоров между двумя лидерами.

Отмечается, что напряженность между странами сохраняется уже больше года.