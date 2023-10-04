Данилов рассказал, кто может представлять Украину за границей
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украину за границей могут представлять президент и еще три высших чиновника. Об этом он сказал в интервью UkrlifeTV, сообщает Лига.net.
По его словам, представлять Украину на международных площадках может представлять Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Все остальные — это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", — сказал Данилов.
Он отметил, что если человек является гражданином Украины и выступает за границей, то это не значит, что он представляет страну.
"У нас там есть группа в полосатых купальниках, которые ездят на всякие кейсы второго-третьего звена, так они всем известны. Если они будут пересекать черту позволенного, то все будет иначе", — подчеркнул секретарь СНБО.