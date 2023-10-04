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Данилов рассказал, кто может представлять Украину за границей

Данилов рассказал, кто может представлять Украину за границей
Фото: facebook.com/rnbou

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украину за границей могут представлять президент и еще три высших чиновника. Об этом он сказал в интервью UkrlifeTV, сообщает Лига.net.

По его словам, представлять Украину на международных площадках может представлять Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 

"Все остальные — это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", — сказал Данилов.

Он отметил, что если человек является гражданином Украины и выступает за границей, то это не значит, что он представляет страну. 

"У нас там есть группа в полосатых купальниках, которые ездят на всякие кейсы второго-третьего звена, так они всем известны. Если они будут пересекать черту позволенного, то все будет иначе", — подчеркнул секретарь СНБО.

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