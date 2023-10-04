Данилов рассказал, кто может представлять Украину за границей

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украину за границей могут представлять президент и еще три высших чиновника. Об этом он сказал в интервью UkrlifeTV, сообщает Лига.net.

По его словам, представлять Украину на международных площадках может представлять Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Все остальные — это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа" , — сказал Данилов.

Он отметил, что если человек является гражданином Украины и выступает за границей, то это не значит, что он представляет страну.