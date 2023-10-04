"Укрзализныця" запускает поезд в Варшаву: маршрут бездействовал 18 лет

Укрзализныця с 15 октября запускает новый международный поезд в Варшаву, а также железнодорожный пункт пропуска, которые были закрыты почти два десятилетия назад, сообщает Экономическая правда.

"С 15 октября 2023 года Укрзализныця запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые за 18 лет между городами начнут курсировать поезда" , - говорится в сообщении.

Вместе с запуском этого маршрута восстанавливается работа ранее неактивного железнодорожного пункта пропуска, что открывает новые возможности по развитию международной сети Украины.

Расписание движения поездов разработано таким образом, чтобы без лишних пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву.

На данном этапе маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская, на Львовщине.

Здесь пассажиры будут осуществлять пересадку с поезда украинской ширины колеи (1520 мм) на поезд европейской колеи (1435 мм) и обратно.

"Также пассажирам не стоит волноваться за возможные опоздания, поскольку пересадка согласована. Поезд всегда будет ждать всех пассажиров" , - сообщают в Укрзализныце.

Узнать расписание движения и приобрести билеты можно в мобильном приложении Укрзализныци. Кроме того, билеты доступны в чат-ботах и на сайте Укрзализныци, а также в международных кассах вокзалов.

Как сообщают в Укрзализныце, проект был реализован в сотрудничестве с польским железнодорожным перевозчиком SKPL, подвижной состав которого будет выполнять рейсы из Варшавы в Раву-Русскую и обратно.