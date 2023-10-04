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Зеленский провел совещание с военными в Харьковской области

Зеленский провел совещание с военными в Харьковской области
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область провел совещания с силовыми ведомствами.

Детали обнародовали в Telegram-канале Зеленского.

"Важные совещания. Военные, областная СБУ, областная полиция. Доклад генерала Сырского", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что провел совещание со "всеми в области, кто отвечает за защиту и подготовку к зиме". Среди основных вопросов – энергетика и восстановление.

"Сегодня проведу отдельное совещание с членами правительства по состоянию выполнения поручений, которые давались", - отметил президент.

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