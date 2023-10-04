"Антонов" будет производить французские беспилотники Aarok MALE

ГП "Антонов" и французская компания Turgis&Gaillard подписали соглашение о производстве на мощностях ГП версии боевого дрона Aarok MALE, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что беспилотник Aarok MALE (Medium Altitude Long Range) в категории Reaper (5,5 тонны) был одним из сюрпризов на Парижском авиасалоне в июне.

На сайте Aarok MALE сообщается, что дрон выполняет наблюдательные и разведывательные задачи с использованием высокоэффективных оптико-электронных и электромагнитных датчиков.

Благодаря большой грузоподъемности Aarok может доставлять оружие противодействия и выполнять такие задачи, как непосредственная поддержка с воздуха, координация ударов и разведка, подавление противовоздушной обороны противника. Aarok также может быть неотъемлемым элементом противолодочных операций и поисково-спасательных операций.

Отмечается, что соглашение о производстве дрона на мощностях "Антонова" было подписано во время визита в Киев министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

Во время визита в Киев Лекорню, Франция и Украина подписали около десятка соглашений о сотрудничестве в области ОПК.

Компания Turgis&Gaillard была основана в 2011 году для разработки Gerfaut - системы, которая интегрирует высокоточные боеприпасы под крыльями транспортного самолета C-130 Hercules для выполнения ударных задач без модификации самолета. За двенадцать лет Группа стала стратегическим партнером вооруженных сил Франции и ее союзников, а также крупнейших аэрокосмических компаний.