Как россияне пытаются тормозить контрнаступление ВСУ – The New York Times

Серьезным препятствием для контрнаступления украинских войск с лета является тактика российских оккупантов, известная как эластичная оборона. Об этом говорится в статье The New York Times, сообщает Лига.net.

Вместо того чтобы любой ценой удерживать окопы, говорят эксперты по безопасности, опрошенные газетой, захватчики откатываются назад, запускают в свои окопы украинцев, и затем бьют по ним из всего доступного ассортимента вооружений, готовя свою контратаку.

Вкратце, это выглядит так: захватчики отступают с переднего края на вторую линию позиций, тем самым поощряя Силы обороны продвигаться вперед и занимать оставленные позиции, – и затем наносят удар, когда противник уязвим либо во время движения по открытой местности, либо по прибытии на недавно оставленные российские окопы.

По словам собеседника-военнослужащего, такую же тактику россияне применяли и под Бахмутом, в частности на участке Клещеевка-Андреевка, где он воевал.

Цель – не дать украинцам фактически захватить позицию и использовать ее как плацдарм для дальнейшего наступления (как случилось с Работино в Запорожской области).

Бен Барри, старший научный сотрудник по исследованиям наземных войн в Международном институте стратегических исследований, объясняет: "Обороняющийся отступает, нанося как можно более тяжелые потери атакующим, чтобы иметь возможность подготовить свою решающую контратаку" .

Другой собеседник издания из ВСУ (на южном фронте) подтверждает эти слова: "Это не новая тактика, как тут пишут, это как с июля так" .

По словам Барри, эластичная защита – не новая стратегия: Советский Союз использовал ее в 1943 году в Курской битве.

"Исторически она использовалась очень успешно, но для достижения успеха требуется хорошее руководство и хорошо обученные силы, а также нанесение решающих контрударов" , – уточнил научный сотрудник.

Оценить, будет ли враг использовать эластичную оборону в тот или иной день на том или ином участке, сложно без прямого доступа к российскому командованию, указывает NYT.