Федоров: Электронный реестр военнообязанных уже работает

Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует и постоянно наполняется информацией. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Эспрессо TV.

Федоров также добавил, что Минцифры ожидает видения новой команды минобороны.

"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования (защиты - ред.) к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, который нет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации" , - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров также рассказал, что электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже наполнен более чем на 90%. Однако есть вопросы сервисов на базе "Оберега" и какими они будут.

6 сентября новоназначенный министр обороны Рустем Умеров одной из основных задач на новой должности назвал запуск единого реестра призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски.

Закон о государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов был принят еще в марте 2017 года. В сентябре в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10062, предусматривающий ряд изменений относительно реестра военнообязанных.