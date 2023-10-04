Украинские беспилотники атаковали комплекс С-400 под Белогородом – источник

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Белгородской области РФ.﻿ Об этом рассказал собеседник в спецслужбе, сообщает Украинская правда.

В ночь на 4 октября дроны СБУ атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф" у российского Белгорода. По словам источника, цена такого комплекса - 1,2 млрд. долл. США.

На выложенных в соцсети россиянами видео слышно около 20 взрывов в месте расположения "Триумфа" и его РЛС. В это время в соседних населенных пунктах исчез свет.