Украинские беспилотники атаковали комплекс С-400 под Белогородом – источник
Беспилотники Службы безопасности Украины поразили российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Белгородской области РФ. Об этом рассказал собеседник в спецслужбе, сообщает Украинская правда.
В ночь на 4 октября дроны СБУ атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф" у российского Белгорода. По словам источника, цена такого комплекса - 1,2 млрд. долл. США.
На выложенных в соцсети россиянами видео слышно около 20 взрывов в месте расположения "Триумфа" и его РЛС. В это время в соседних населенных пунктах исчез свет.
"Это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ "забавовнила" за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября. После такой "триумфальной бавовны" в СБУ советуют россиянам подумать над новым названием для этого комплекса", – рассказал собеседник.