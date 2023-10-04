Оккупанты за сутки обстреляли девять областей – сводки ОВА

Российская армия за сутки совершила обстрелы девяти областей Украины, есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9:00 среды, 4 октября, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки враг совершил 10 обстрелов, раздались 70 взрывов. Войска РФ обстреливали из минометов и артиллерии Новгород-Северский, Черниговский и Корюковский районы.

Зафиксированы пуски семи неуправляемых авиационных ракет, они взорвались на территории Семеновской общины Новгород-Северского района. В приграничной деревне Сновской общины после обстрела из артиллерии горели жилой дом и 5 хозяйственных построек.

В Сумской области ночью и утром россияне совершили два минометных обстрела. Зафиксировано 10 взрывов. Обстрелы подверглись Краснопольской и Середино-Будской общинам.

Вчера в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья Сумщины. Зафиксировано 79 взрывов из минометов и артиллерии. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская общины. В результате обстрела Белопольской общины поврежден частный жилой дом.

В Днепропетровской области ночью враг из артиллерии избивал по Мировской общине Никопольского района. Повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, линии электропередач. Вчера днем россияне дроном-камикадзе атаковали Марганецкую общину Никопольского района.

В Запорожской области агрессоры вели огонь по 22 городам и селам, зафиксировано 122 удара. Россияне ударили 4 авиационными бомбами по Орехову и Новодаровке, совершили 10 обстрелов из РСЗО Гуляйполя, Малой Токмачки, Полтавки, Новодаровки и Степного, а также 9 атак БпЛА по Гуляйполю, Левадному, Полтавке, Темировке и Малым Щербакам.

99 артобстрелов пришлись по территории Ольговского, Красного, Волшебного, Белогорья, Левадного, Преображенки, Роботиного, Степного, Пятихаток, Малых Щербаков и других прифронтовых населенных пунктов.

Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области ночью враг нанес удар по пгт Борово Изюмского района, по предварительным данным, управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание в центр поселка. Повреждены двухэтажный жилой дом, помещение полиции, детсад, здания районного центра занятости и дома культуры. Пострадала женщина 70 лет.

В результате обстрелов Казачьей Лопани Харьковского района повреждены 5 частных жилых домов. Из-за минометных обстрелов села Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено здание общеобразовательной школы. Вчера россияне обстреляли из РСЗО село Одноробовка Богодуховского района, повреждены 7 частных домов, гараж.

В результате обстрела села Ивашки Богодуховского района повреждены здания инкубатора и спиртзавода. В Купянске обстрелом поврежден частный жилой дом. Также вчера был поврежден частный дом в результате обстрела села Тихое Чугуевского района.

В Луганской области из-за артиллерийских обстрелов в окрестностях Невского зафиксировано около 30 взрывов. В центре села разорвались четыре авиабомбы КАБ-500. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Макеевка и Белогоровка. Авиационный удар войска РФ нанесли неподалеку от Новоселовского. За сутки враг совершил 151 обстрел Луганщины, выпустил 554 снаряда.

В Донецкой области под огнем находились Авдеевка, Константиновка, Курахово, Вишневое, Очеретино, Ясная Поляна, Елизаветовка, Ильиновка, Шахтерское. Повреждены 26 жилых домов (из них семь многоквартирных), хозяйственное сооружение, магазин, четыре легковых автомобиля, 5 грузовых автомобилей, два автобуса, два автоприцепа, 8 гаражей, две ЛЭП, здание цеха. На Донетчине за сутки семь человек получили ранения.

В Николаевской области российская армия наносила артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской общины. Артиллерийские обстрелы подверглась акватории Очаковской общины.

В Херсонской области россияне совершили 100 обстрелов, выпустили 699 снарядов, из них по Херсону – 8 обстрелов (39 снарядов). Вчера захватчики обстреляли Чернобаевку. Повреждены жилые дома, образовательные учреждения, админздания. Ночью враг ударил по Ингульцу из артиллерии. Уничтожены админздание и библиотека, повреждены церковь, почта и агропредприятие. В Змиевке россияне обстреляли жилой дом. Ранения получил 65-летний мужчина. Из-за обстрела Киндейки ранения получили 54-летняя и 65-летняя женщины и 63-летний мужчина.

В результате обстрела Херсона вчера днем легкие ранения получил 49-летний мужчина. Войска РФ нанесли авиаудар по Антоновке. Ранены шесть человек. Погиб 69-летний мужчина. В результате обстрела Белозерки ранения получили 46-летняя женщина, 41-летний и 45-летний мужчины. Оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Веселое. Ранена 81-летняя женщина. Вблизи села Новокаиры во время обстрела был ранен 52-летний мужчина.