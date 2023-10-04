Нобелевская премия-2023: объявили лауреатов по химии

Нобелевскую премию по химии в 2023 году присудили за открытие и разработку квантовых точек. Это настолько крошечные наночастицы, что их размер определяет их свойства, сообщает Лига.net.

"Эти частицы обладают уникальными свойствами и теперь распространяют свой свет с экранов телевизоров и светодиодных ламп. Они катализируют химические реакции, а их прозрачный свет может освещать опухолевые ткани для хирурга" , - говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Ученые, получившие приз – представители США Мунги Бавенда и Луис Брюс, и советско-американский ученый Алексей Екимов. Ученые используют квантовые точки для создания цветного света. По их мнению, в будущем квантовые точки будут способствовать созданию гибких электронных приборов, миниатюрных сенсоров, более тонких солнечных батарей и, вероятно, зашифрованной квантовой связи.

Ранее Нобелевскую премию по физике в 2023 году присудили ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краузу и Анн Льюлье за "экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для исследования динамики электронов в веществе".

Ученые Дрю Вайсман и Каталин Карико получили Нобелевскую премию за работу, легшую в основу мРНК-вакцин против коронавируса. Награждение лауреатов прошло 2 октября в Стокгольме.