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Топ-10 автомобилей, которые покупали украинцы в сентябре

Топ-10 автомобилей, которые покупали украинцы в сентябре
Фото: harry_nl

Профильная ассоциация "Укравтопром" обнародовала перечень 10 автомобилей, которые больше всего покупали украинцы в сентябре.

36% сентябрьского рынка новых легковых автомобилей, как и в августе, сформировали десять самых популярных в Украине моделей. Однако, в отличие от предыдущего месяца, в сентябре эти авто представили уже не шесть, а восемь брендов – три от Toyota и по одному от Renault, Volkswagen, Mazda, Hyundai, BMW, Skoda и Suzuki.

Десятка бестселлеров сентября 2023:

  1. Renault Duster – 407 ед.;
  2. Volkswagen ID.4 – 350 ед.;
  3. Toyota RAV-4 – 326 ед.;
  4. Mazda CX5 – 161 ед.;
  5. Hyundai Tucson – 150 ед.;
  6. BMW X5 – 147 ед.;
  7. Toyota Land Cruiser Prado – 147 ед.;
  8. Skoda Octavia – 140 ед.;
  9. Suzuki Vitara – 124 ед.;
  10. Toyota Camry – 113 ед.

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