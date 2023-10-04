Топ-10 автомобилей, которые покупали украинцы в сентябре
Профильная ассоциация "Укравтопром" обнародовала перечень 10 автомобилей, которые больше всего покупали украинцы в сентябре.
36% сентябрьского рынка новых легковых автомобилей, как и в августе, сформировали десять самых популярных в Украине моделей. Однако, в отличие от предыдущего месяца, в сентябре эти авто представили уже не шесть, а восемь брендов – три от Toyota и по одному от Renault, Volkswagen, Mazda, Hyundai, BMW, Skoda и Suzuki.
Десятка бестселлеров сентября 2023:
- Renault Duster – 407 ед.;
- Volkswagen ID.4 – 350 ед.;
- Toyota RAV-4 – 326 ед.;
- Mazda CX5 – 161 ед.;
- Hyundai Tucson – 150 ед.;
- BMW X5 – 147 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 147 ед.;
- Skoda Octavia – 140 ед.;
- Suzuki Vitara – 124 ед.;
- Toyota Camry – 113 ед.