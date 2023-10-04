Топ-10 автомобилей, которые покупали украинцы в сентябре

Профильная ассоциация "Укравтопром" обнародовала перечень 10 автомобилей, которые больше всего покупали украинцы в сентябре.

36% сентябрьского рынка новых легковых автомобилей, как и в августе, сформировали десять самых популярных в Украине моделей. Однако, в отличие от предыдущего месяца, в сентябре эти авто представили уже не шесть, а восемь брендов – три от Toyota и по одному от Renault, Volkswagen, Mazda, Hyundai, BMW, Skoda и Suzuki.

Десятка бестселлеров сентября 2023: