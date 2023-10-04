СМИ: На китайской субмарине погибли 55 военных, Пекин опровергает

Подлодка Военно-морского флота армии Китая в августе 2023 года, вероятно, попала в ловушку для британских и американских судов в Желтом море. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к разведке Великобритании, сообщает Радио Свобода.

Как отмечает издание, в результате инцидента могли погибнуть 55 китайских моряков. Власти КНР информацию о гибели подлодки и моряков не подтверждают.

По словам источников Daily Mail, вероятная катастрофа произошла 21 августа в Тайваньском проливе. Данные британских разведчиков, на которые ссылается газета, говорят, что в результате чрезвычайного происшествия погибли 55 членов экипажа: 22 офицера, семь курсантов, девять старшин, а также 17 матросов. Daily Mail отмечает, что среди погибших – и капитан китайской военной субмарины Сюэ Юн-Пен.

"Насколько мы понимаем, смерть вызвана гипоксией из-за неисправности системы на подлодке. Подлодка столкнулась с цепным и якорным препятствием, используемым ВМС Китая для отлавливания подлодок США и их союзников. Это привело к сбоям в системах, на ремонт и прохождение ушло шесть часов. Бортовая кислородная система отравила экипаж после катастрофического отказа" , – говорится в публикации.

По данным газеты, Пекин, вероятно, отказался пригласить международную помощь для пострадавшей подлодки.

Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь назвал "абсолютной ложью" информацию о гибели китайских военных. Ведомство не подтверждает эту информацию, отмечая, что не сумело выявить каких-либо доказательств аварии подлодки.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода