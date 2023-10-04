Несмотря на потери, РФ сохраняет значительные возможности для войны – Минобороны Норвегии

Россия понесла большие потери в Украине, особенно на суше, но она сохраняет значительные воздушные и морские возможности. Об этом государственный секретарь Министерства обороны Норвегии Анн Мари Анеруд сказала во время Варшавского форума безопасности, сообщает Укринформ.

"Полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году фундаментально изменило ландшафт безопасности в Европе" , - сказала она. ﻿

Анеруд отметила, что не стоит полагать, что ослабленная Россия менее опасна.

"Мы имеем дело с более агрессивной и непредсказуемой Россией. И хотя Россия понесла большие потери в Украине, особенно на суше, она сохраняет значительные воздушные и морские возможности. Кроме того, мы не должны опираться на предположение, что ослабленная Россия менее опасна" , - добавила чиновник.

По ее словам, в последние годы Европа несколько раз была свидетелями безответственного использования ядерной риторики со стороны Москвы. Это не только вызывает тревогу и дестабилизирует ситуацию, но и свидетельствует о том, что Россия теперь больше опирается на свой ядерный потенциал в оборонной политике, что тревожит всех.

Госсекретарь отметила, что нужно внимательно следить за сотрудничеством России и Китая и за тем, как оно развивается.

Как сообщалось, 3-4 октября проходит Варшавский форум безопасности. Это ежегодная международная конференция, в ходе которой обсуждают наиболее значимые проблемы и вызовы глобальной безопасности с участием ведущих политиков, чиновников, представителей академических кругов и экспертов. В центре внимания форума — война в Украине и ситуация в восточной части Европы.