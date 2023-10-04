ООН: РФ действует в оккупированных южных областях так же, как в Крыму

Россия укрепляет административную систему на недавно захваченных территориях Украины теми же методами, что делала это после незаконной аннексии Крыма почти десять лет назад. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль на презентации нового доклада о ситуации с правами человека в Украине, охватывающей период с 1 февраля по 31 июля 2023 года, сообщает Укринформ.

"Российские власти продолжают настойчиво консолидировать административную систему на оккупированных территориях, включая школы, инфраструктуру выборов, больницы и суды, одновременно вводя российское законодательство на недавно оккупированных территориях. Этот процесс напоминает то, что произошло в Крыму почти десять лет назад" , - сказала Белль.

Она добавила, что российские оккупационные власти действуют такими методами, которые не оставляют жителям никакой альтернативы, кроме получения российских паспортов.

В этом контексте Белль констатировала, что не имевшие российских паспортов столкнулись с потенциальной потерей работы, а также ограниченным доступом к основным услугам, таким как медицинское обслуживание, образование и социальные выплаты. Кроме того, они подвергались длительным проверкам и рискам задержания на контрольно-пропускных пунктах.