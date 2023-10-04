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В Австрии заявили о надежде на переговоры Украины и России

В Австрии заявили о надежде на переговоры Украины и России
Фото: IAEA Imagebank

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что надеется на переговоры Украины и России. Об этом он сказал в комментарии немецкому изданию Bild, сообщает Лига.net.

По его словам, Австрия надеется, что переговоры состоятся "очень скоро".

"С моей точки зрения, скорее раньше, чем позже — логика переговоров вернется на поле боя", — сказал Шалленберг.﻿

Неназванный член украинского правительства заявил журналистам, что даже если давление со стороны Брюсселя будет усиливаться, то Киев не будет вести переговоры. 

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