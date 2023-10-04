Украинские разведчики десантировались в Крыму – ГУР
Спецназначители Главного управления разведки Минобороны десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огневое поражение российским оккупантам, сообщает Укринформ.
Об этом говорится в сообщении ГУР.
"Спецназначенцы "Стугни" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огненное поражение московским оккупантам! Крым будет украинским!", - сообщили в спецслужбе.
Ранее подразделения ГУР МО провели спецоперацию, в результате которой вернули под контроль Украины так называемые "вышки Бойко" - буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море.