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Украинские разведчики десантировались в Крыму – ГУР

Спецназначители Главного управления разведки Минобороны десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огневое поражение российским оккупантам, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении ГУР.

"Спецназначенцы "Стугни" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огненное поражение московским оккупантам! Крым будет украинским!", - сообщили в спецслужбе.

Ранее подразделения ГУР МО провели спецоперацию, в результате которой вернули под контроль Украины так называемые "вышки Бойко" - буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море.

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