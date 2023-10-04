В ЕБРР хотят увеличить капитал для инвестиций в Украине

Европейский банк реконструкции и развития работает над планом по увеличению своего капитала, чтобы иметь возможность ежегодно инвестировать в Украину около 1,5 млрд евро.﻿ Об этом заявил президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью агентству Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

ЕБРР стал важным финансовым спонсором пострадавшей от войны экономики Украины. Банк заявил в мае, что планирует попросить акционеров увеличить капитал на сумму до 5 млрд евро к концу этого года.

"Сейчас мы движемся к выводу, чтобы убедить их в том, что будет лучше увеличить капитал. С финансовой точки зрения это имеет больше смысла, потому что за один евро капитала мы можем предоставить пять евро финансирования" , - сказала Рено-Бассо.

Перспективы увеличения инвестиций для поддержания экономики станут приятной новостью для Украины, поскольку растет обеспокоенность тем, что поддержка военных усилий начинает колебаться. Американские законодатели 30 сентября решили отказаться от пакета помощи Киеву на 6 млрд долларов, чтобы помочь избежать приостановки работы правительства. Бывший премьер-министр, который пообещал прекратить военную помощь Украине, победил на выборах в Словакии в субботу.

В марте Всемирный банк увеличил свою оценку того, сколько Украине понадобится для восстановления и реконструкции, как минимум до 411 млрд долларов - эта цифра в 2,6 раза превышает прогнозируемый валовой внутренний продукт страны на 2022 год.

Инвестиции в Украину

По словам Рено-Бассо, целевой показатель инвестиций в размере 1,5 млрд евро в год сравним с довоенным показателем в 1 млрд евро.

По ее словам, война отодвигает Украину от ее традиционной зависимости от тяжелого производства, на которое нацелилась Россия, к технологиям и цифровым решениям, которые она использует в военной промышленности. Энергетика будет двигаться в сторону возобновляемых источников, а сельское хозяйство останется ключевой отраслью.

"Мы действительно делаем все возможное, чтобы облегчить эти инвестиции и посмотреть, как мы можем поддержать любой проект развития" , - сказала Рено-Бассо.

ЕБРР уже заметил ограниченный интерес со стороны частных инвесторов к Украине.

На данный момент деньги инвестируются в восстановление логистических возможностей, перемещение деятельности и восстановление разрушенного, добавила она.

Ранее президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо заявила, что финансовая и военная поддержка Украины является "ключевым вопросом", поэтому ее нужно сохранить и увеличить.