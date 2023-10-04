Президент Узбекистана посетит РФ в день рождения Путина

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев с 5 по 7 октября будет находиться в России﻿ Об этом пишут журналисты "РИА Новости" из кремлевского пула, сообщает Деловая столица.

"Президент Узбекистана едет в Россию. Визит начнется 5 октября и закончится 7-го — в день рождения Путина" , — пишут они.

Также сообщается, что переговоры Путина и Мирзиеева запланированы на 6 октября. В планах у президентов: "обсудить перспективы развития отношений двух стран, а также региональные и международные проблемы" и "подписание совместного заявления и ряда документов".

Отметим, в этом году президент РФ будет отмечать свой 71-летний день рождения.