Греция предлагает свои порты для экспорта зерна из Украины

Греция предлагает свои порты в Эгейском море как еще один коридор для экспорта украинского зерна в условиях блокады Черного моря, сообщает Европейская правда.

Правительство Греции уже обсуждало свои предложения с партнерами в ЕС и третьими странами, в частности Британией, о том, чтобы часть украинского зерна перегружали для экспорта морем в греческих портах Салоники и Александропулу.

Зерно можно было бы везти в порты по железной дороге через Румынию и Болгарию, а в дальнейшей перевозке будут играть значительную роль греческие коммерческие суда.

Проблемой в этом плане остается ограниченная пропускная способность железнодорожной сети на севере Греции. Однако "зеленый свет" для украинского экспорта через Грецию одновременно мог бы стать толчком для развития и модернизации железнодорожных веток в этом районе, в частности на линии от Александропулу до Орменио, что на границе с Болгарией.