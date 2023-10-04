Потребности военных и отчеты разведок: Зеленский провел селектор
Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с силовиками о нуждах бойцов на фронте, а также заслушал отчеты о деятельности разведок.
Об этом говорится в Telegram-канале президента Украины.
"Обсудили потребности, о которых услышал вчера от воинов в Харьковской области. Сверили динамику поступления основных калибров. Дал поручение интенсифицировать работу там, где есть договоренности, но реализация задерживается", – говорится в сообщении.
Среди прочего, президент заслушал отчеты разведок и о текущих результатах деятельности контрразведки СБУ. Также министр внутренних дел докладывал о ликвидации последствий ночных обстрелов.
"Отдельно провел длительное совещание с Кириллом Будановым. Есть о чем рассказать, но впоследствии", - добавил Зеленский.